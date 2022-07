Pizzaria recebe Pix adulterado e devolve golpe com entrega de pizza e refrigerante ‘falsos’

Robson Costa, dono da pizzaria, afirmou que já havia tido um prejuízo, no último mês, de R$ 300 com o mesmo suspeito

Reprodução / Arquivo Pessoal Após receber Pix falso, dono de pizzaria enviou pizza sem recheio e suco com sal dentro de garrafa de refrigerante



Um suspeito tentou dar um golpe em uma pizzaria de Teresina, no Piauí, enviando um Pix falso como forma de pagamento. Contudo, ele não esperava que o proprietário do estabelecimento identificasse a ação e enviasse um refrigerante e uma pizza “falsos”. Robson Costa, dono da pizzaria, afirmou que já havia tido um prejuízo, no último mês, de R$ 300 com o mesmo suspeito. O caso foi registrado na segunda-feira, 25, quando o empresário desconfiou de dois Pix de R$ 0,01 que caíram na conta do estabelecimento. Logo em seguida a atendente teria o chamado para pedir ajuda com um pedido. A funcionária alegava que não conseguia identificar o pagamento de um cliente, que já tinha enviado o comprovante. Neste momento, eles identificaram que o documento era falso.

Com os dados das transferências de R$ 0,01, o suspeito editou o comprovante e alterou o valor para R$ 55, valor da pizza. Após perceberem o golpe, o dono da pizzaria e a funcionária decidiram “trollar” o homem. Eles enviaram ao suspeito uma pizza sem recheio e um suco com sal dentro de uma garrafa de refrigerante. De acordo com Robson, a entrega ocorreu próxima aos últimos endereços usados pelo golpista. Ele ainda comentou que o homem enviou uma mensagem, por meio do WhatsApp, dizendo que não havia entendido a entrega do pedido. Em seguida, ele teria bloqueado o número da pizzaria.