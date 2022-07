Macaco que atacou mais de 50 pessoas no Japão é capturado e morto pela polícia

Animal estava foragido desde o começo do mês; autoridades ainda estão buscando os demais integrantes da gangue

Reprodução/site/Yamaguchi NEWS WEB Polícia ainda busca os demais macacos que aterrorizam cidade japonesa



Um macaco que estava foragido desde o começo de julho por atacar quase 60 pessoas com arranhões e mordidas no oeste do Japão foi capturado e morto pelas autoridades, informou um oficial nesta quarta-feira, 27. O animal foi encontrado rondando o terreno de uma escola na cidade de Yamaguchi na terça-feira, por caçadores contratados para localizar a gangue que há semanas aterroriza os moradores. Trata-se de um macaco macho com idade calculada em quatro anos e ele tinha cerca de meio metro de altura. Após identificar o mamífero como um dos responsáveis ​​pelos ataques, o macaco foi eutanasiado, disse. Apesar dessa informação, os moradores ainda não podem relaxar, porque os outros integrantes continuam livres. Segundo a imprensa local, pelo menos 58 pessoas ficaram feridas pelos macacos, sendo que 34 delas foram atacadas dentro de suas casas.

*Com informações da AFP