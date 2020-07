Planalto registra quase três casos de covid-19 por dia

Dados de 10 de julho da Secretaria-Geral da Presidência indicam 128 casos na sede do governo

José Maria Trindade/Jovem Pan 3.400 pessoas trabalham no Palácio do Planalto



Além do presidente Jair Bolsonaro, outros 36 servidores estão afastados do Planalto por estarem contaminados com covid-19. Dados de 10 de julho da Secretaria-Geral da Presidência indicam 128 casos na sede do governo, onde trabalham 3.400 pessoas. No intervalo de uma semana foram confirmados mais 20 casos da doença, média de quase três novos por dia. Nesta semana o presidente, que cumpre agenda apenas por meio de videoconferências, revelou que testou positivo mais uma vez para a doença causada pelo novo coronavírus. No entanto, seu quadro é estável, apesar de não ter boletins médicos divulgados com regularidade.

O primeiro caso de covid no Planalto foi confirmado em 12 de março, quando o chefe da Secretaria Especial de Comunicação, Fábio Wajngarten, testou positivo após voltar dos Estados Unidos. Até 20 de maio, o total de contaminados era de 35, conforme informações obtidas pelo Estadão por meio de Lei de Acesso à Informação.

*Com Estadão Conteúdo