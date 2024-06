Plano Safra 2024/2025 contará com mais de R$ 475 bilhões, diz ministro da Agricultura

Informação foi divulgada após o adiamento do lançamento oficial, que estava previsto para esta semana e agora ocorrerá na próxima

aleksandarlittlewolf/Freepik Custo com a equalização de juros também será elevado, estimado em cerca de 17 bilhões de reais



O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou que o Plano Safra 2024/2025 contará com mais de 475 bilhões de reais. A informação foi divulgada após o adiamento do lançamento oficial, que estava previsto para esta semana e agora ocorrerá na próxima. O adiamento gerou repercussão negativa no Ministério da Agricultura, levando o ministro a antecipar alguns detalhes para acalmar o mercado e o setor do agronegócio. O custo com a equalização de juros também será elevado, estimado em cerca de 17 bilhões de reais. A decisão de adiantar informações foi tomada em uma reunião, com o objetivo de reduzir a tensão no mercado. O anúncio oficial será realizado no Palácio do Planalto, onde haverá uma exposição de equipamentos e máquinas agrícolas na parte externa, mostrando as inovações do setor.

Diversos representantes do agronegócio foram convidados para o evento, mas o governo não insistirá na presença daqueles que não aceitarem o convite. A expectativa é que a cerimônia reúna muitos nomes importantes do setor, reforçando a tentativa do governo de se aproximar do agronegócio no país. O evento promete ser um marco para o setor agrícola, destacando as novas tecnologias e inovações que estão sendo implementadas. A presença de equipamentos e máquinas agrícolas na exposição externa do Palácio do Planalto visa demonstrar o compromisso do governo com o desenvolvimento e modernização do agronegócio brasileiro.