Equatorial oferece R$ 6,9 bilhões por 15% da Sabesp e será investidor de referência no processo de privatização

A proposta de privatização da Sabesp pela Equatorial foi a única entregue por um investidor de referência, qualificado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A empresa deve investir cerca de R$ 6,9 bilhões por uma participação de 15% na companhia de saneamento do Estado de São Paulo. O processo de privatização movimentará aproximadamente R$ 15 bilhões, tornando-se o maior no Brasil — e o quinto maior do mundo — em 2024. A Equatorial, que atua recentemente no setor de saneamento, terá grande influência na gestão da Sabesp, juntamente com o governo, que manterá 18% da empresa. Ambos terão três assentos no Conselho de Administração. A privatização prevê investimentos de R$ 70 bilhões até 2029 para universalização da água e esgoto em território paulista. A Equatorial também terá restrições para investir em áreas concorrentes com a Sabesp.

“Hoje, conforme estava previsto, foi divulgado no cronograma e estava no prospecto, a gente está apresentado o finalista do processo para o investidor de referência, que é a Equatorial. O valor de captação é de aproximadamente R$ 7 bilhões, referente à tranche prioritária de 15% das ações dos 32% que serão transacionados, que serão vendidos. Com isso, a gente pode já ter uma ideia do tamanho e da relevância dessa operação, da dimensão daquilo que está sendo feito”, disse o governador Tarcísio de Freitas.

O período de bookbuilding será de 1º a 15 de julho, durante o qual investidores profissionais poderão apresentar intenções de investimento nas ações da Sabesp. Investidores pessoas jurídicas e físicas, incluindo empregados e aposentados da Sabesp, poderão fazer pedidos de reserva de valores entre R$ 100,00 e R$ 1 milhão. Também há a opção de investimento por meio de fundos FIA-Sabesp, com valores entre R$ 1,00 e R$ 1 milhão. A secretária Natália Resende afirmou que o processo está dentro do esperado e destacou a importância da presença de um acionista de referência para melhorar a gestão, governança e saneamento no estado de São Paulo.

Próximos passos:

1 a 15 de julho: Período de bookbuilding

Período de bookbuilding 18 de julho: Definição do preço por ação da oferta

Definição do preço por ação da oferta 19 de julho: Publicação do prospecto definitivo

Publicação do prospecto definitivo 22 de julho: Liquidação da operação

O processo de desestatização da Sabesp visa ampliar os investimentos, antecipar a universalização do saneamento nas áreas de atuação da empresa até 2029 e reduzir tarifas, especialmente para os mais vulneráveis. O cronograma da desestatização da Sabesp tem sido seguido conforme previsto. Em 31 de julho de 2023, o governo anunciou as diretrizes do projeto. Em 6 de dezembro, a Lei 17.853/2023 autorizou a desestatização. Após consultas públicas e audiências, os documentos foram aprovados em 20 de maio de 2024. A oferta pública foi aberta em 21 de junho, com o objetivo de concluir o processo até julho deste ano.

