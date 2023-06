PM baleado no rosto durante abordagem em SP deixa hospital

Caso ocorreu em São Mateus, no dia 1º de junho; colega que foi ferido no abdômen e na perna teve alta na semana passada

Reprodução/CÂmera de Segurança Jovem reagiu a uma abordagem e atirou contra dois policiais



O policial militar que foi baleado no rosto durante uma abordagem em São Mateus, zona leste de São Paulo, teve alta do hospital e se recupera em casa. A informação é da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). Ele estava internado há duas semanas e teve alta na última terça-feira, 13. O outro policial, que foi baleado no abdômen e na perna, recebeu alta na semana passada. O caso ocorreu no dia 1º de junho. Por volta das 9 horas, os dois policiais realizavam abordagem na Rua Antônio Coutinho a um foragido da Justiça. O homem entrou em luta corporal com o PM, tirou sua arma e disparou contra os dois. Após os disparos, ele e um adolescente, que também estava na abordagem, fugiram. A Polícia Militar (PM) conseguiu localizar o autor dos disparos e o adolescente horas após o crime. Uma terceira pessoa foi encontrada com a arma de um dos policiais, que foi apreendida.