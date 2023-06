Infectologista explica sintomas de febre maculosa e diz que infecção é ‘potencialmente grave’

Em entrevista ao Morning Show, especialista ressaltou que doença não é contagiosa e pode se manifestar com sintomas comuns

Reprodução/Jovem Pan News O programa Morning Show recebeu o infectologista Marcelo Nebauer nesta quinta, 15, para falar sobre a febre maculosa



Nesta quinta-feira, 15, o programa Morning Show recebeu o médico infectologista Marcelo Nebauer. Em entrevista, ele deu detalhes sobre os sintomas da febre maculosa, que tem preocupado as autoridades sanitárias após registrar mortes pela doença no interior de São Paulo. “Não há necessidade de pânico, ela é potencialmente grave, mas não existe a transmissão direta de um ser humano para outro. Portanto, é infecciosa, mas não é contagiosa. A gente adquire essa doença quando sofre picada do carrapato-estrela, ele gosta de viver na grama”, explicou. “A gente não precisa ter os vetores próximos, porque ele viaja muito. É uma lesão de aproximadamente um centímetro, com circunferência vermelha e no meio uma bolinha vermelha. Se a pessoa notar a presença desse tipo de lesão, ela precisa ficar atenta. Não significa que ela vai pegar a doença, o carrapato pode não estar contaminado, mas se começar a apresentar febre, deve procurar imediatamente um serviço de saúde para fazer o diagnóstico e o tratamento. Essa doença tem cura, desde que seja diagnosticada precocemente”, acrescentou.

Nebauer afirmou que outra forma de identificar uma possível infecção é com manchas que se espalham das mãos e pés para o tronco e as pernas, podendo causar sangramentos. “As pessoas [que morreram] tiveram diagnóstico tardio. Ela começa com quadro febril, depois de 1 a 2 dias começam a aparecer as máculas, manchas que começam das extremidades para os meios, começam pelas mãos e pelos pés. Essas máculas podem sangrar e virar hematomas, a gente perde a capacidade de coagular, pode evoluir para óbito. O uso de antibióticos está disponível em rede pública e privada mediante prescrição médica”, disse. Na natureza, alguns animais podem ser hospedeiros da bactéria presente no carrapato que causa a febre maculosa no ser humano. “Existem hospedeiros, não do carrapato, mas da bactéria que transmite essa doença. As capivaras podem ser hospedeiros, como alguns outros roedores selvagens. A maioria dos portadores dessa bactéria na natureza não ficam doentes, com relação a animais domésticos eu não sei responder”, concluiu o médico.

Confira na íntegra a entrevista com Marcelo Nebauer: