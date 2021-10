PM de São Paulo faz apreensão recorde de R$ 12 milhões sem procedência comprovada

Quantia foi encontrada com motorista em Presidente Prudente, na Rodovia Raposo Tavares, em carreta com fundo falso

Secretaria da Segurança Pública de São Paulo Veículo abordado estava saindo de São Paulo com destino a Mato Grosso do Sul; investigação seguirá com a Polícia Federal



Na tarde da última quinta-feira, 30, a Polícia Militar de São Paulo apreendeu a maior quantia em espécie do ano no Estado. Foram R$ 12 milhões, variados em dólar e real, interceptados durante uma vistoria de policiais na Rodovia Raposo Tavares, na altura de Presidente Prudente. As notas estavam empacotadas, escondidas em um fundo falso no teto da cabine de um caminhão, que tinha como destino o Estado do Mato Grosso do Sul, segundo um homem encontrado em flagrante. O motorista, de 38 anos, foi parado pela polícia por manifestar “atitudes suspeitas” e, logo depois, foi detido. Em números exatos, foram confiscados R$ 11.551.636,40, dos quais R$ 4.344.166,04 eram em dólares. O caso foi levado para a Polícia Federal, que prosseguirá com a investigação.