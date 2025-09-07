Jovem Pan > Notícias > Brasil > PM de SP usa bombas de efeito moral contra ocupação de prédio abandonado na capital

Incidente aconteceu em meio a uma manifestação do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) neste domingo (7)

  • 07/09/2025 20h32
ARTHUR LAMONIER/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Incidente aconteceu durante manifestação do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) neste domingo (7) Manifestação do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) neste domingo (7)

A Polícia Militar de São Paulo utilizou bombas de efeito moral para desocupar um prédio público abandonado na Liberdade, no centro da cidade, em meio a uma manifestação do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) neste domingo (7). A ação foi denunciada nas redes sociais do MLB.

Nas postagens, o movimento afirma que a ocupação foi reprimida pela ação da Tropa de Choque, com uso de bombas e cacetetes. “Alguns militantes foram detidos, várias famílias que ficaram desabrigadas correram com seus filhos no colo”, diz o MLB.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirma que a PM foi acionada por volta das 5h para atender uma “ocorrência de desinteligência e invasão de propriedade particular”. A pasta afirma que dois ônibus foram estacionados na frente do imóvel e “diversas pessoas invadiram o prédio após quebrarem dois cadeados e duas correntes”.

“A PM tentou intermediar a retirada das pessoas e foi necessário o uso de bombas de efeito moral”, diz a SSP. Segundo a secretaria, ninguém ficou ferido. Um homem de 41 anos que teria proferido ofensas contra um policial militar foi detido e liberado depois de prestar depoimento.

 
*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

