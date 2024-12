PM divulga lista de desaparecidos após queda de ponte entre Tocantins e Maranhão

Desabamento da ponte atingiu dez veículos, complicando ainda mais a busca; Renan Filho, ministro dos Transportes, anunciou que a Marinha está preparada para auxiliar nos resgates

Reprodução/Instagram/@vshenrique As operações de busca continuam em ritmo intenso, com equipes dedicadas a localizar os desaparecidos



Três crianças estão entre as 16 pessoas que permanecem desaparecidas após o colapso da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, localizada no Tocantins. O incidente ocorreu neste domingo (22), quando a estrutura, que conecta Aguiarnópolis (TO) a Estreito (MA), cedeu parcialmente. A Polícia Militar já confirmou a morte de uma jovem de 25 anos, identificada como Lorena Rodrigues Ribeiro, e o resgate de um homem de 36 anos, Jairo Silva Rodrigues, que foi levado ao hospital com uma fratura na perna. As operações de busca continuam em ritmo intenso, com equipes dedicadas a localizar os desaparecidos. O desabamento da ponte atingiu dez veículos, complicando ainda mais a situação. O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou que a Marinha está preparada para auxiliar nas buscas, demonstrando a mobilização das autoridades para lidar com a tragédia.

Lista de desaparecidos

Andreia Maria de Sousa (não foi divulgada a idade)

Anselmo (não foi divulgado o sobrenome nem idade)

Anisio Padilha Soares (43 anos)

Silvana dos Santos Rocha Soares (53 anos)

Lorrane Cidronio de Jesus (11 anos)

Kecio Francisco Santos Lopes (não foi divulgada a idade)

Alessandra do Socorro Ribeiro (50 anos)

Salmon Alves Santos (65 anos)

Felipe Giuvannuci Ribeiro (10 anos)

Cássia de Sousa Tavares (34 anos)

Cecília Tavares Rodrigues (3 anos)

Marçon Gley Ferreira (não foi divulgada a idade)

Osmarina da Silva Carvalho (48 anos)

Gessimar Ferreira (38 anos)

Ailson Gomes Carneiro (57 anos)

Elisangela Santos das Chagas (50 anos)

*Reportagem produzida com auxílio de IA e com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Oliveira