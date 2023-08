Governo assina portaria que altera sistema de voos dos aeroportos do Rio de Janeiro; veja o que muda

Para desafogar o fluxo no Santos Dumont, os voos chegando do aeroporto ficarão restritos a perímetro de 400 quilômetros; também foi anunciada a implementação de áreas de escape na pista

MIGUEL PESSOA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Márcio França é o atual ministro de Portos e Aeroportos do governo Lula (PT)



Após chegar a um acordo com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB) assinou a portaria que estabelece a reorganização dos voos recebidos pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido como Galeão, e pelo Aeroporto Santos Dumont. O acordo feito nesta quinta-feira, 10, foi assinado durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Rio de Janeiro e passa a valer a partir de 2 janeiro de 2024. “Muito feliz de assinar esse acordo, que vai possibilitar novos voos para o Rio de Janeiro, juntamente com o lançamento no Porto Maravilha”, afirmou França. Com a medida, os voos chegando e saindo de Santos Dumont ficarão restritos a perímetro de 400 quilômetros, com a exceção de voos internacionais. Dessa forma, os aeroportos Guarulhos (SP) e Confins (MG) não terão ligação direta com ele, nem Brasília como havia sido especulado. Também foi anunciada a implementação de áreas de escape na pista do aeroporto como parte do Programa de Aceleração do Crescimento.

Em conversa com a Jovem Pan News, o ministro disse que a resolução atenderá a demanda de Paes: “No acordo do presidente Lula, a palavra dele é uma só. Ele deu a palavra dele para o Eduardo e para o governador, e o presidente não muda de palavra, estamos com a decisão tomada. Nós estamos nos encontrando, porque tudo isso é para janeiro, já começamos a fazer a redução dos voos. Vamos reduzir e, se deixasse, o Santos Dumont ia para 13 ou 14 milhões (de pessoas ao ano), estamos reduzindo para voltar abaixo de 10 milhões e ano que vem fazer a limitação que ficou combinada”. As medidas para retomar o movimento no Aeroporto do Galeão têm sido negociadas há meses entre as autoridades municipais, estaduais e federais.