PM é baleado em protesto contra a falta de energia em São Paulo

Twitter/@Regiane_quimica/Reprodução Dezenas de paulistas protestaram contra a falta de energia elétrica na cidade



Um policial militar foi baleado durante um protesto contra a falta de energia em São Paulo, na tarde desta terça-feira, 7. De acordo com a assessoria de imprensa da PM, o caso aconteceu numa manifestação que ocorria avenida Giovanni Gronchi, na Zona Sul da capital paulista. No momento da confusão, manifestantes atearam fogo em objetos e impediam o trânsito de veículos e pessoas na via. Segundo o comunicado, o policial foi baleado na perna e encaminhado para um hospital na região. Já o responsável por realizar o disparo ainda não foi identificado. Ao longo do dia, dezenas de pessoas se reuniram para se manifestar contra a falta de luz. Ao todo, segundo a Enel, cerca de 2.1 milhões de clientes foram afetados com a falta de distribuição de energia elétrica desde a última sexta-feira, quando um temporal atingiu a cidade. Hoje, a concessionária declarou que cerca de 107 mil clientes ainda estão “no escuro”.

Leia o comunicado da PM abaixo:

A Polícia Militar esclarece que no final da tarde desta terça-feira (07), pessoas que se manifestavam contra a interrupção do fornecimento de luz passaram a atear fogo em objetos e impedir o trânsito de pessoas e veículos na avenida Giovanni Gronchi, zona sul da capital. As equipes que estavam no local tentaram identificar a liderança do movimento com objetivo de liberar a via por meio do diálogo. Porém, os manifestantes começaram uma confusão e uma pessoa, ainda não identificada, baleou um policial militar na perna. Há relatos que outros manifestantes que estavam no local portavam coquetéis molotov.