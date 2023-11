Enel diz que cerca de 107 mil clientes estão sem energia em São Paulo

De acordo com a concessionária, deste total, 30.200 estão sem luz desde sexta-feira passada; o restante está há pelo menos 24 horas

Reprodução/Imprensa/Enel Milhões de pessoas ficaram sem luz em São Paulo após um temporal



A Enel informou nesta terça-feira, 7, que cerca de 107 mil clientes estão sem energia elétrica na cidade de São Paulo. Em atualização, a concessionária comunicou que, deste montante, cerca de 30.200 estão sem luz desde a sexta-feira passada, quando a capital paulista foi atingida por um temporal. Já o restante está “no escuro” há pelo menos 24 horas. No comunicado, a empresa afirma que não está poupando esforços para normalizar o fornecimento de energia na cidade. “A companhia reforça que está atuando com mais de 3 mil técnicos nas ruas e que têm trabalhado de forma incansável para reconstruir trechos inteiros da rede elétrica, garantindo a energia para todos”, declarou. Anteriormente, a empresa havia dito que irá reestabelecer o serviço até, no máximo, terça-feira. Ao todo, cerca de 2.1 milhões de clientes foram afetados. Insatisfeitos com os serviços prestados, moradores bloquearam vias e realizaram um protesto na manhã de hoje, na Zona Sul. Os problemas de fornecimento de energia elétrica impactaram a capital e outros 23 municípios da região metropolitana.

Leia o novo comunicado da Enel na íntegra:

A Enel Distribuição São Paulo informa que resta normalizar o fornecimento de energia para cerca de 30.200 clientes que foram impactados pelo vendaval na última sexta-feira, o que representa 1,43% do total de consumidores afetados. Dos registros totais de clientes com falta de luz com mais de 24h, são cerca de 107 mil, incluindo os 30.200 de sexta-feira. A companhia reforça que está atuando com mais de 3 mil técnicos nas ruas e que têm trabalhado de forma incansável para reconstruir trechos inteiros da rede elétrica, garantindo a energia para todos.