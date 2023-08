PM é baleado na perna durante operação no Morro São Bento, em Santos

Policiais buscavam pelos responsáveis de balear uma PM nesta terça-feira, 1º, no bairro Campo Grande; vítima não corre risco de morte

Divulgação/Polícia Militar Viatura da Polícia Militar com marcas de tiro



Um policial militar foi baleado na perna durante uma operação no Morro São Bento, em Santos, nesta terça-feira, 1º. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os policiais faziam buscar por suspeitos de balearem um policial, também em Santos, nesta terça-feira. O ataque ocorreu no bairro Campo Grande, momentos antes. A policial foi socorrida e levada para a Santa Casa de Santos, onde está internada, mas não corre risco de morrer. Os suspeitos fugiram de carro em direção ao morro. Ainda segundo a pasta, policiais do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) foram até morro e, durante as buscas pelos criminosos, foram recebidos a tiros pelos criminosos, que de acordo com a SSP, estavam armados com pistolas e fuzis. Um agente acabou sendo baleado na perna e foi socorrido. Não há informações sobre o seu estado de saúde. Um suspeito também foi baleado e morreu no local. Ainda segundo a SSP, uma outra viatura do BAEP foi atacada. O confronto ocorreu no Morro Jabaquara. Um suspeito foi baleado e também não resistiu aos ferimentos e morreu. Com os suspeitos, policiais apreenderam quase mil porções de drogas, além de fuzil, pistolas e telefones celulares.