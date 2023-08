Suspeito de estuprar jovem desacordada é detido pela Polícia Civil de BH

Câmera de segurança registra momento em que a vítima é deixada na calçada por motorista e é carregada por outro homem até um campo de futebol

Reprodução/twitter/@lazarorosa25 Suspeito levou a moça em seus ombros até o campo de futebol, e mais tarde saiu do local sozinho



Em suas redes sociais, a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que efetivou a prisão em flagrante do homem acusado do estupro de uma jovem de 22 anos que estava embriagada depois de um show de pagode em Belo Horizonte, capital do Estado. A investigação, segundo as autoridades de segurança, prossegue para completo esclarecimento dos fatos pela equipe da Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual. De acordo com as imagens de segurança da rua, a mulher foi deixada desacordada na calçada por um motorista de aplicativo e, na sequência, ela foi carregada pelo homem acusado de abusar sexualmente dela. O suspeito, de 47 anos, levou a moça em seus ombros até o campo de futebol, e mais tarde saiu do local sozinho. A jovem foi encontrada de manhã pelos vizinhos seminua no campo de futebol.