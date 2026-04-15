PM prende homem após perseguição em rodovia de SP

Com ajuda do helicóptero Águia, o suspeito foi preso e o veículo roubado foi apreendido

Reprodução/SSP Viaturas da Polícia Militar



Um homem de 53 anos foi preso nesta segunda-feira (13) pela Polícia Militar (PM), com um carro roubado, em um posto de gasolina da Rodovia Castello Branco, em Boituva, interior de São Paulo. A PM contou com o apoio do helicóptero Águia para efetuar as buscas.

Segundo a PM, a corporação recebeu informações de que um veículo roubado “circulava pela rodovia na manhã de segunda-feira”. Diante disso, foi montado um cerco para abordagem em ponto estratégico da via.

A perseguição aconteceu até a interceptação do carro no posto de combustíveis. Os policiais averiguaram os dados do chassi e descobriram que eles não correspondiam às placas utilizadas, sendo que, após consultas, foi constatado que o veículo havia sido roubado ainda no dia 8 de abril na cidade de Campinas.

O boletim de ocorrência informou que o motorista seguiria viagem até o estado do Paraná, mas o percurso acabou antes e o veículo, um celular e R$ 600 foram apreendidos.

Segundo a polícia, o motorista foi preso em flagrante pelos crimes de “receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor”. O caso foi registrado na delegacia de Boituva.