Casal condenado à morte por faccionados é resgatado durante sessão de tortura

Criminosos estavam armados com cutelo e canivete

Um casal, ambos de 27 anos, foi resgatado por policiais militares da Força Tática do 3º Comando Regional de Sinop, Mato Grosso, 480 quilômetros de Cuiabá, na quarta-feira (27), enquanto eram torturados por cinco homens utilizando um cutelo e um canivete. As vítimas estariam sendo submetidas ao chamado “tribunal do crime”.

Conforme o boletim de ocorrência (BO), os policiais receberam informações da Agência Regional de Inteligência por volta das 23h00 sobre um possível sequestro em que as vítimas estariam em cárcere privado, sendo julgadas pelos criminosos se deveriam morrer. Ao se aproximarem da casa, os militares ouviram gritos e choros das vítimas.

Ao entrar, A PM encontrou o homem sentado com as mãos amarradas entre as pernas e a mulher escondida atrás de um balcão nos fundos da residência. Os criminosos estavam armados com um cutelo e um canivete, enquanto outro deles realizava uma chamada de vídeo com outra pessoa.

A mulher relatou que ela e o marido haviam ido visitar uma amiga quando um dos criminosos desconfiou que o homem pertencia a uma facção rival, passando a agredi-lo e ameaçá-lo de morte. De acordo com a vítima, pouco depois de chegarem à casa, foram amarrados e os outros faccionados chegaram.

Na sequência, um deles iniciou uma chamada de vídeo com outra pessoa que teria ordenado que ambos fossem executados. Os policiais prenderam em flagrante os cinco criminosos, que foram levados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.