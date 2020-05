PM do Rio reforça segurança nos arredores da casa de Paulo Marinho

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Paulo Marinho fez denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro



A Polícia Militar do Rio de Janeiro reforçou as patrulhas nos entornos da casa do empresário Paulo Marinho, na zona sul da capital, a pedido do governador Wilson Witzel.

A decisão vem após o empresário ter denunciado ao jornal Folha de S.Paulo que o senador Flávio Bolsonaro, de quem é suplente, recebeu informações privilegiadas sobre a operação da Polícia Federal Furna da Onça, que teve o ex-assessor de Flávio Fabrício Queiroz como um dos alvos.

Pelo Twitter, Marinho afirmou que fez o pedido do reforço da segurança ao governador “em função de novas circunstâncias surgidas nas últimas horas”.

2/2) Em função de novas circunstâncias surgidas nas últimas horas, solicitei ao governador do RJ proteção policial à minha família e, após criteriosa análise das autoridades envolvidas, fomos atendidos.

Seguiremos firmes lutando pela verdade e pelo Brasil. Obrigado. — Paulo Marinho (@PauloMarinhoRio) May 17, 2020

Além de suplente de Flávio Bolsonaro, Paulo Marinho é ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, pai do senador. Ele é o atual presidente do PSDB no Rio de Janeiro e pré-candidato à prefeitura da capital fluminense.