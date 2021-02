PM resgata menino de 11 anos que vivia acorrentado em barril e prende três em Campinas

Criança foi encontrada presa a barril e com fome; o pai, a madrasta do menino e a filha dela foram presos em flagrante

WILLIAN MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Carros da Polícia Militar estacionados em São Paulo



A Polícia Militar de Campinas, no interior de São Paulo, resgatou um menino de 11 anos que vivia acorrentado a um barril na casa de familiares no Jardim Itatiaia. O resgate aconteceu na tarde deste sábado, 30, e a criança foi encaminhada ao Hospital Ouro Verde, onde permanece internada neste domingo. Durante o resgate, o pai do menino, a madrasta e a filha dela foram presos em flagrante por tortura. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhamento.

Um vídeo do momento do resgate mostra o menino com sinais de desnutrição e nu. Ainda não se sabe por quanto tempo a criança permaneceu em cárcere privado. De acordo com o Conselho Tutelar, a rede de atendimento socioassistencial do município prestava atendimento à família que apresentava sinais de vulnerabilidade e era atendida pelo Centro de Apoio Psicossocial (Caps), no entanto, “obviamente não tinha conhecimento da situação degradante e o estado de cárcere privado da criança”, relatou o conselheiro tutelar Moisés Sesion à Jovem Pan. Uma equipe do Conselho Tutelar da região sul de Campinas esteve no Hospital Ouro Verde e constatou que a criança está se recuperando e hidratada. Ao longo desta semana, o Conselho Tutelar permanecerá acompanhando o caso e deve acionar o Ministério Público para investigações posteriores.