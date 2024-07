PMs vão ser treinados para atender vítimas em estádios em casos de racismo

Agentes do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (BEP) serão os responsáveis pelas ações dentro e fora dos estádios

Policiais militares do Rio de Janeiro passarão por um treinamento especializado para identificar atos racistas e atender vítimas em estádios. A Polícia Militar e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro estão firmando uma parceria estratégica para combater atos racistas e preconceituosos em arenas esportivas. Os agentes do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (BEP) serão qualificados para realizar abordagens dentro das arenas, visando aqueles que cometem tais atos. O treinamento tem como objetivo preparar os agentes do BEP para ajudar as vítimas de manifestações racistas, que nem sempre ocorrem dentro das quatro linhas do gramado ou da quadra. Além disso, os policiais serão capacitados para identificar os autores dessas manifestações e conduzi-los à unidade policial mais próxima, seja dentro ou fora da arena esportiva. Essa capacitação é essencial para garantir que os estádios sejam ambientes seguros e inclusivos para todos os torcedores.

Essa iniciativa marca o primeiro ano da Lei Vini Júnior, uma referência ao jogador da seleção brasileira que foi alvo de manifestações preconceituosas e racistas. A lei foi criada em homenagem a Vinícius Júnior, que se tornou uma voz global contra atitudes racistas e preconceituosas no esporte após esses episódios. A legislação visa não apenas punir os infratores, mas também educar e conscientizar a sociedade sobre a importância do respeito e da igualdade.

