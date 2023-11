Polêmica decoração natalina sobre acidente aéreo da Chapecoense é retirada na Colômbia

Montagem foi considerada por moradores locais de péssimo gosto por recriar episódio que deixou 71 mortos; prefeitura pediu desculpas pelo ‘desconforto’ causado

Wilson Pardo ‏/ Policiantioqui Destroços do avião que transportava a equipe da Chapecoense após acidente de 2016



Em La Union, município onde ocorreu o acidente com o avião que levava a delegação da Chapecoense, uma figura decorativa natalina alusiva à tragédia foi retirada nesta sexta-feira, 24, após provocar ampla rejeição dos moradores, que por considerarem de péssimo gosto a recriação do triste episódio que deixou 71 mortos e chocou o mundo. Como parte da decoração de Natal montada no parque principal dessa cidade do departamento de Antioquia, foram instaladas várias figuras que evocam a “idiossincrasia” do lugar e eventos históricos, incluindo um avião feito com hastes de papel metálico que evocava a queda ocorrida em uma colina na noite de 28 de novembro de 2016.

Após uma enxurrada de críticas, a Prefeitura de La Unión anunciou em um comunicado a remoção dessa parte da exposição natalina e pediu desculpas pelo “desconforto” causado. “Dado que a instalação da figura do avião, que faz alusão ao evento ocorrido em 28 de novembro de 2016, que marcou a cidade, gerou diferentes reações nas redes sociais, a Prefeitura de La Unión tomou a decisão de remover a figura do parque principal”, diz um comunicado assinado pelo prefeito, Édgar Alexander Osorio. O comunicado acrescenta que “a intenção da decoração de Natal nunca foi ferir a suscetibilidade da comunidade”.

O texto alega que, para esta edição da decoração natalina em La Unión, os organizadores quiseram trabalhar um tema alusivo a arquitetura, fauna e flora, além de “representar a história do município”, onde ainda há vestígios da tragédia, especialmente no agora chamado Cerro Chapecoense com cruzes que lembram as vítimas da queda do avião da companhia boliviana LaMia. Com a aeronave decorativa desmontada, a Prefeitura acenderá as luzes neste sábado, 25, para dar as boas-vindas à temporada de Natal na principal praça da cidade, onde na próxima terça-feira será celebrada uma Eucaristia para lembrar os sete anos do acidente aéreo que marcou para sempre a vida dos habitantes de La Unión.

*Com informações da agência EFE