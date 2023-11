Veja o que está em jogo na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Todas as partidas serão disputadas a partir das 17h (de Brasília) deste sábado, 25

Gabriel Tadiotto/ECJuventude Juventude tem boa chance de voltar a disputar a Série A do Brasileirão



A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será realizada neste sábado, 25 — todos os jogos acontecem simultaneamente às 17h (de Brasília). Assim como na elite do futebol nacional, a segunda divisão está equilibrada e reservou emoção até o fim da competição. Das quatro vagas para o acesso, apenas duas já foram preenchidas: Vitória e Criciúma estão garantidos na Série A do ano que vem. Já Juventude e Vila Nova dependem apenas de si para subir, mas, para isso, precisam ganhar como visitante.

Com 62 pontos e no terceiro lugar, o time jaconero visita o Ceará. Com um ponto a menos, o Tigre encara o ABC, em Natal, no Rio Grande do Norte. Caso as equipes tropecem, Atlético-GO (61), Novorizontino (60), Mirassol (60) e Sport (60) terão a chance de entrar no G4 na rodada derradeira. Na parte de baixo, o torneio também está indefinido. Até esta última rodada, apenas ABC e Londrina já não possuem mais chances de continuar na Série B em 2024. Já Chapecoense (37) e Tombense (37) também estão na zona de rebaixamento, mas podem escapar. Isto porque Ponte Preta (39) e Sampaio Corrêa (39) ainda correm o risco da queda. Veja abaixo quais são as partidas e como está a briga pelo acesso e contra o rebaixamento.

Jogos da última rodada:

Ponte Preta x CRB

Atlético-GO x Guarani

Avaí x Ituano

Botafogo-SP x Londrina

Novorizontino x Criciúma

Sport x Sampaio Corrêa

Ceará x Juventude

Chapecoense x Vitória

Tombense x Mirassol

ABC x Vila Nova

Luta para subir:

1º Vitória – 72 pontos (22 vitórias e saldo de gols + 21) – Já campeão e com acesso garantido

2º Criciúma – 64 pontos (19 vitórias e saldo de gols + 14) – Acesso garantido

3º Juventude – 62 pontos (17 vitórias e saldo de gols + 9)

4º Vila Nova – 61 pontos (17 vitórias e saldo de gols + 20)

5º Atlético-GO – 61 pontos (16 vitórias e saldo de gols + 8)

6º Novorizontino – 60 pontos (18 vitórias e saldo de gols + 16)

7º Mirassol – 60 pontos (17 vitórias e saldo de gols + 10)

8º Sport – 60 pontos (16 vitórias e saldo de gols + 16)

Luta contra o rebaixamento: