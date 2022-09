Polícia abre inquérito para investigar causa de desabamento em Itapecerica

Local do incidente está interditado pela Defesa Civil e por auditores fiscais do trabalho

Divulgação/Corpo de Bombeiros de São Paulo Desabamento em empresa deixou ao menos nove mortos e 31 feridos na região metropolitana de São Paulo



A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar as causas e os responsáveis pelo desabamento em um galpão da empresa Multiteiner, na manhã de terça-feira, 20, que deixou ao menos nove mortos e 31 feridos em Itapecerica da Serra. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que “todas as circunstâncias para a elucidação dos fatos” estão em investigação. De acordo com a pasta, foi pedido exames junto a Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML). Além disso, a secretaria disse que testemunhas farão depoimento sobre o caso e imagens estão sendo analisadas pela equipe da unidade para auxiliar nas investigações. Hoje, o local do desabamento está interditado pela Defesa Civil e por auditores fiscais do trabalho. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que também vai investigar o caso, na questão de “normas de segurança que possam ter sido violadas”. Entre os feridos estavam dois candidatos que concorrem às eleições de 2022. São eles Jones Donizette, candidato a deputado estadual pelo Solidariedade, e Ely Santos, candidata à Câmara dos Deputados pelo Republicanos. Ambos faziam uma visita para conhecer as dependências da empresa. O Ministério Público Eleitoral (MPE) disse que vai apurar a regularidade do evento. “Necessária investigação para saber se o encontro realizado na empresa onde houve o desabamento implicou despesas eleitorais ou constrangimentos ao voto”, completou.