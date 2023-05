Polícia acha ‘bunker’ e prende 17 pessoas em operação contra o tráfico no Rio de Janeiro

Segundo a corporação, integrantes de uma facção criminosa planejavam invadir comunidades dominadas por rivais

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro Operação ocorreu na comunidade Parada de Lucas, na zona norte do Rio de Janeiro



A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 17 pessoas em operação contra o tráfico de drogas nesta sexta-feira, 19, na comunidade de Parada de Lucas, zona norte da capital fluminense, contra a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Foram apreendidos 17 fuzis e uma arma calibre ponto 50, munições, granadas e drogas. Os agentes localizaram ainda uma espécie de “bunker”, um abrigo subterrâneo, onde os suspeitos se escondiam. Pelo menos 10 pessoas foram localizadas dentro do esconderijo. Segundo a polícia, integrantes da facção planejavam invadir comunidades dominadas por traficantes rivais. “A ação teve como um dos objetivos verificar informações de inteligência, com base em investigações da DRE, e evitar que criminosos, liderados pelo narcotraficante conhecido como ‘Peixão’, invadissem a comunidade da Zona Norte com atuação de facções rivais”, informou a polícia.

De acordo com as investigações, “Peixão” possui um plano de expansão para formar o denominado “Complexo de Israel”, composto pelas seguintes comunidades: Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, Cinco Bocas e Pica-Pau. A ação traria instabilidade na região e confrontos com integrantes da facção rival, o Comando Vermelho (CV). Ainda segundo a polícia, as investigações apontam que o traficante expulsa praticantes de religiões de matrizes africanas de suas áreas de domínio, simplesmente por exercerem sua fé. Ele também ordenava invasão e depredação de centros religiosos afro-brasileiros. O trabalho contou com a participação de agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).