Polícia Ambiental encontra aves dentro de caixas de leite em São Paulo

Policiais encontraram mais de 100 pássaros em situação de maus-tratos, além de filhotes de jabuti presos dentro de gaiolas

Divulgação/PM Ambiental Agentes encontraram algumas aves foram encontradas presas dentro de caixas de leite



A Polícia Militar Ambiental de São Paulo encontrou aves presas dentro de caixas de leite em um pet shop, neste domingo, 25, no Jardim Ângela. No total, foram apreendidas mais 100 aves. Algumas delas estavam dentro de gaiolas, abrigando um número maior do que o limite. No local, ainda foram encontrados filhotes de jabutis, presos no interior das gaiolas. O dono do estabelecimento foi multado em mais de R$ 1 milhão. Três espécies bastante comuns na Europa foram encontradas: Agaponis, Red Rumped e Pintassilgo Europeu. Todos eles foram encaminhados para a base da Polícia Ambiental e serão levados para o CrasPet situado no Parque Ecológico do Tietê. O local também atende animais da fauna urbana em situação de vulnerabilidade.