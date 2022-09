Aluno armado invade escola, mata cadeirante e gera tumulto no interior da Bahia; veja vídeo

Outro aluno foi baleado, mas não existem informações sobre o estão de saúde; o atirador entrou em confronto com policiais e foi atingido, sendo socorrido pelo Samu

Google Street View Alunos deixaram a escola correndo durante o tiroteio



Um jovem armado invadiu uma escola na cidade de Barreiras, no Oeste da Bahia, e efetuou diversos disparos contra os alunos. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira, 26, na escola municipal Eurides Santana. Informações preliminares apontam que uma cadeirante de 20 anos foi atingida por um dos isparos e morreu. Outro estudante foi ferido, mas detalhes sobre o seu estado de saúde ainda não foram divulgados. O atirador entrou em confronto com os policiais e foi baleado, sendo socorrido pelo Samu. O estado de saúde dele também não foi informado. O atirador era matriculado no colégio, mas não estava frequentando as aulas. Imagens publicadas nas redes sociais mostram estudantes correndo para fora da escola e tentando se abrigar. A causa do crime ainda não foi confirmada pela Polícia Militar da Bahia.

Confira imagens divulgadas nas redes sociais: