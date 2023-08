Polícia apura crime de racismo em lanchonete na zona oeste do Rio; veja vídeo

Segundo as autoridades, suspeita primeiro negou o fato e depois manifestou desejo de ficar em silêncio; vítima também foi ouvida

Reprodução/Instagram/@eduardotchao Caso teria acontecido na madrugada do último domingo, 30, e foi registrado na 35ª DP, em Campo Grande



A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que instaurou um inquérito a fim de investigar o crime de racismo supostamente cometido por uma mulher durante uma discussão com um rapaz em fila de lanchonete no bairro de Campo Grande, zona oeste da capital. A ofensa, de acordo com a denúncia, foi praticada por Amanda Queiroz Ornela contra o jovem Mattheus da Silva Francisco. A cena viralizou na internet. O caso teria acontecido na madrugada do último domingo, 30, e foi registrado na 35ª DP, em Campo Grande. Segundo nota, a Polícia Civil informa que “a vítima foi ouvida, assim como a autora, que no primeiro momento negou o fato e depois manifestou o desejo de ficar em silêncio”. A instituição ainda comunicou que “funcionários do estabelecimento serão ouvidos e imagens de câmeras de segurança do local foram requisitadas”. O caso foi registrado como injúria por preconceito no Boletim de Ocorrência (BO).

Gravado por uma frequentadora da lanchonete, o registro mostra o momento em que Amanda discute com o jovem e outra mulher que aguardava na fila. Ela diz que “racismo não dá cadeia”, e ainda teria se apresentado como médica. Porém, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) informou que repudia qualquer caso de racismo, pois, “o mesmo é um ato criminoso e deve ser tratado como tal. Em relação ao fato da pessoa ser médica, com o nome informado pelo veículo, o Cremerj não identificou nenhum registro em seu sistema”, informa. O site da Jovem Pan não encontrou Ornela ou os responsáveis por sua defesa. O espaço está aberto caso ela queira se manifestar.