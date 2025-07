Polícia busca três suspeitos de assassinar empresário em SP

Caso foi registrado como homicídio no 1° Distrito Policial de Guarulhos, onde as autoridades solicitaram a colaboração do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) para dar início às investigações

A Polícia Civil investiga o assassinato do empresário Rodrigo Júnior da Silva Ponce, de 35 anos, morto dentro de seu Porsche na manhã de sábado (5), em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele foi baleado por volta do meio-dia, na Rua Felizarda Firmino de Andrade, na Vila Barros, região central da cidade. De acordo com a polícia, dois homens em motos abordaram o empresário e atiraram contra ele. Há suspeita de envolvimento de uma terceira pessoa no crime. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar as placas das motos, que estavam clonadas — uma de São Paulo e outra de Hortolândia.

Os dois indivíduos em motocicletas dispararam contra o motorista, que tinha um coldre vazio em sua posse. Ao chegarem ao local, equipes do Samu confirmaram o falecimento da vítima. Horas antes, Ponce havia publicado um vídeo no Instagram em que aparecia saindo de casa com o carro.

O caso foi registrado como homicídio no 1° Distrito Policial de Guarulhos, onde as autoridades solicitaram a colaboração do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) para dar início às investigações. A vítima foi identificada como Rodrigo Júnior da Silva Ponce, que atuava no setor de transporte e terraplanagem. Ele também possuía um certificado que o habilitava como colecionador, atirador desportivo e caçador.

