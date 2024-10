Lula receberá primeiro grupo de repatriados do Líbano neste domingo em São Paulo

A aeronave com 229 pessoas deve pousar por volta de 10h na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos; KC-30 que traz os repatriados chegou a Beirute às 11h20 (horário de Brasília) deste sábado (5) e decolou às 13h18

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO No domingo (6), o presidente da República vai a São Bernardo do Campo, vizinha a São Paulo, para votar



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai receber neste domingo (6), em São Paulo, os brasileiros resgatados no primeiro voo de repatriação da zona de conflito no Líbano, informou o Palácio do Planalto. A aeronave com 229 pessoas deve pousar por volta de 10h na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos. “O horário está sujeito a alterações em função das condições de voo. Essa é a primeira chegada da operação Raízes do Cedro, que decolou na tarde deste sábado de Beirute trazendo 229 pessoas e três animais domésticos”, disse o Planalto.

O KC-30 que traz os repatriados de Beirute chegou na capital libanesa às 11h20 (horário de Brasília) deste sábado (5), e decolou às 13h18. Antes do retorno ao Brasil, a aeronave vai fazer uma escala em Lisboa, em Portugal, para reabastecimento. O avião havia decolado às 7h de Portugal, Lisboa, onde aguardava autorização para o deslocamento rumo à capital libanesa, em meio à escalada do conflito envolvendo Israel e o grupo Hezbollah, sediado no Líbano.

Lula passa o fim de semana do primeiro turno das eleições municipais em São Paulo. Lula participou do último ato pela campanha do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela Prefeitura da capital do Estado neste sábado (5). No domingo (6), o presidente da República vai a São Bernardo do Campo, vizinha a São Paulo, para votar.

