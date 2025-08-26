Polícia Civil da Bahia prende suspeito de matar três mulheres em Ilhéus

Corpos das vítimas, identificadas como Alexsandra Suzart, de 45 anos, Maria Helena Bastos, de 41 anos, e Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, foram encontrados em uma área de mata na zona sul da cidade

A Polícia Civil da Bahia efetuou a prisão de Thierry Lima da Silva, de 23 anos, no último domingo (24). Ele confessou sua participação no assassinato de três mulheres em Ilhéus. Os corpos das vítimas, identificadas como Alexsandra Suzart, de 45 anos, Maria Helena Bastos, de 41 anos, e Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, foram encontrados em uma área de mata na zona sul da cidade no dia 16.

Durante o interrogatório, Silva admitiu ter cometido o triplo homicídio, alegando que as mortes ocorreram durante uma tentativa de roubo. No entanto, sua versão apresentou contradições, levando a polícia a investigar outras possibilidades e possíveis cúmplices no crime. As mulheres estavam desaparecidas desde o dia 15, quando foram vistas passeando na Praia dos Milionários. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que elas estavam na praia.

Além de confessar o assassinato das três mulheres, Silva também mencionou seu envolvimento em um quarto homicídio. Ele se referiu a Lucas dos Santos Nascimento, que faleceu no dia 21 após sofrer politraumatismo. A polícia está analisando a conexão entre os casos e a possível motivação por trás dos crimes. Thierry Lima da Silva já possui um histórico criminal extenso, com várias passagens por delitos, incluindo furtos e casos de violência doméstica.

