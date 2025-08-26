Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Patrícia Costa > Brasil enfrenta secas mais severas e frequentes

Brasil enfrenta secas mais severas e frequentes

Da Amazônia ao Sudeste, estiagens revelam desequilíbrio climático e exigem soluções urgentes em gestão hídrica, energia e adaptação

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
  • Por Patrícia Costa
  • 26/08/2025 21h04
  • BlueSky
Divulgacao/Defesa Civil Municipal rios sofrem seca no interior do Amazonas Secas estão se tornando mais frequentes e mais severas. ANA declara situação crítica de rios da Amazônia por escassez d’água

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >