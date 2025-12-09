Agentes cumprem 24 mandados em três cidades paulistas para desarticular grupo que praticava crimes cibernéticos

Divulgação / SSP Polícia Civil de SP deflagra operação contra quadrilha que desviou R$ 6 bilhões



A Polícia Civil de São Paulo, por meio da 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber), iniciou nesta terça-feira (9) a Operação Azimut. A ação visa desmantelar uma organização criminosa investigada por fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. Até o momento, sete suspeitos foram detidos.

A operação mobiliza 40 policiais para o cumprimento de 12 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão. As diligências ocorrem na capital paulista e nos municípios de Campinas e Hortolândia, no interior do estado.

Segundo as investigações, o grupo utilizava acessos indevidos a sistemas de instituições financeiras para realizar transferências bancárias não autorizadas, causando prejuízos milionários. Para ocultar a origem ilícita dos valores, os criminosos recorriam a contas de terceiros e empresas de fachada. A apuração aponta que a quadrilha movimentou cerca de R$ 6 bilhões em um período de dois anos.

A ofensiva busca reunir provas adicionais e identificar outros integrantes do esquema. A operação segue em andamento.