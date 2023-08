Polícia Civil de SP prende oito suspeitos de integrarem a ‘gangue da bicicleta’

Polícia Civil localizou grupo em um apartamento na região da Sé, transformado em ‘escritório do crime’

Reprodução/Freepik Suspeitos utilizavam bicicletas para praticar os crimes na região central de SP



Oito suspeitos de integrarem a “gangue da bicicleta” foram presos na noite desta quinta-feira, 10, pela Polícia Civil de São Paulo. Além disso, um adolescente foi apreendido. O suspeitos agiam na região central da capital paulista. Policiais do 1º DP (Sé) realizaram um trabalho de investigação e fizeram uma campana na Rua Helena Zerrener, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP). De acordo com a pasta, os agentes utilizaram viaturas descaracterizadas e observaram os suspeitos entrando em um prédio. Os policiais encontraram os suspeitos dentro de um imóvel, transformado em “escritório do crime”. Segundo a SSP, vários itens roubados foram encontrados no local como telefones celulares, e outros usados nos crimes, como máquinas de cartão, bicicletas e um artefato para quebrar vidros de automóveis. Os suspeitos foram levados até a delegacia e foram reconhecidos por uma das vítimas. Eles foram presos em flagrante. A polícia solicitou a conversão da prisão em preventiva. Ainda de acordo com a pasta, a investigação agora tenta localizar outras vítimas dos criminosos e identificar outros suspeitos das suas gangues. Os presos não tiveram suas identidades reveladas.