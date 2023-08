Queda de marquise no centro de Balneário Camboriú deixa duas mulheres feridas

Mulheres estavam passando pelo local quando a estrutura colapsou e caiu; uma das vítimas estava grávida e foi encaminhada para atendimento médico

Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina Segundo Bombeiros, queda teria sido causada pelos fortes ventos que atingiram o local



Uma marquise de um prédio do centro da cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, caiu na manhã desta sexta-feira, 11. A queda aconteceu por volta das 8h e deixou duas mulheres feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, a estrutura de metal sofreu um colapso estrutural e caiu da fachada do pavimento térreo do prédio, atingindo as duas mulheres que passavam pelo local. Uma das vítimas é uma mulher de 23 anos que estava grávida e foi atingida na cabeça. A segunda vítima tem 29 anos, e ficou presa em baixo da estrutura, sendo auxiliada por populares até a chegada das autoridades. Ambas foram encaminhas para atendimento médico na cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda da estrutura teria sido causada pelos fortes ventos que atingiram o local. Após o socorro às vítimas, a marquise foi estabilizada no solo para evitar novos acidentes. Após o fim do trabalho dos bombeiros, a Defesa Civil isolou o local.