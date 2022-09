Polícia Civil de SP prende traficante internacional que idolatrava Pablo Escobar

Criminoso popularmente conhecido como ‘Gordão’ mantinha um mini zoológico em sua residência com cavalos, aves exóticas, macacos e jacarés; Anderson Pereira também integrava lista da Interpol

Divulgação/Polícia Civil Anderson Lacerda Pereira, integrante do grupo criminoso Primeiro Comando da Capital, foi detido nesta terça



A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta terça-feira, 6, a apreensão de um dos traficantes mais procurados pela instituição. Acusado de tráfico, associação ao crime organizado e lavagem de dinheiro, Anderson Lacerda Pereira, de 42 anos e apelidado de ‘Gordão’, foi preso no bairro Vila Real, na cidade de Poá, região metropolitana de São Paulo. Integrante da lista de procurados da PC desde 2017, o rapaz passou a figurara lista da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) desde 2020 pelo envio de toneladas de cocaína para 12 países, sendo seis da Europa – Espanha, França, Itália, Portugal, Holanda e Suíça -, através do Porto de Santos. Anderson também é suspeito de integrar o grupo Narcosul, um cartel de drogas associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Detido junto ao seu braço direito, chamado de Jânio, ambos foram presos por agentes do 103º Distrito Policial da Cohab Itaquera e serão levados para participar de uma audiência de custódia. Com o hábito de adquirir imóveis com o dinheiro oriundo do crime, Gordão também é suspeito de montar 38 clínicas médicas e odontológicas espalhadas por cidades da Grande São Paulo, sendo que destas unidades hospitalares, ao menos uma seria utilizada para atender a integrantes do PCC baleados em tiroteios travados contra policiais. Osvaldo Nico Gonçalves, delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, ressaltou que a prisão de Anderson é um “ponto importante” para a corporação, já que “ele tem um nível de Pablo Escobar”. “Cabe à Justiça mantê-lo atrás das grades. Nosso trabalho foi feito. É um baque muito grande para o crime organizado e o tráfico de entorpecentes”, declarou.

Com contratos milionários firmados com a Prefeitura de Arujá através da secretaria da Saúde, investigações da polícia mostram que foram compradas 15 casas de alto padrão com os recursos desviados. O patrimônio de Anderson é avaliado em mais de R$ 150 milhões. Mesmo com as residências luxuosas, o procurada costumava se hospedar em motéis para evitar sua captura. No interior de São Paulo, onde Gordão foi preso, policiais encontraram uma enorme semelhança ao estilo de vida do criminoso com o traficante colombiano Pablo Escobar – em quem o apreendido se inspirava. Em seu sítio, foram encontrados diversos animais exóticos em jaulas e viveiros. Cavalos, aves, macacos e até um jacaré integravam o mini zoológico. Há a suspeita por parte dos policiais de que a área servia como desova de corpos pelo grupo criminoso. Foram necessários quatro policiais ambientais para retirar os répteis do local. Agentes também apreenderam um conjunto de poesias escritas por Gordão com ‘homenagens’ a traficantes internacionais. Livros como ‘O Príncipe’, de Nicolau Maquiavel; e ‘Minha Vida com Pablo Escobar’, de Jhon Jairo Velasquez, foram apreendidos pelos policiais. Anderson encontra-se preso de maneira temporária no 8º DP da Mooca, já que havia um mandado de prisão contra ele. Sua audiência de custódia será realizada ainda nesta terça no Fórum Criminal da Barra Funda.

*Contém informações de Estadão Conteúdo