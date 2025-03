Polícia Civil do Ceará prende 12 suspeitos de ataques a provedores de internet

Detenções ocorreram em Fortaleza e nas cidades de Caucaia, Horizonte e São Gonçalo do Amarante, onde foram cumpridos 12 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão, além da apreensão de três pistolas

Divulgação/Polícia Civil Ceará Polícia Civil do Ceará



A Polícia Civil do Ceará realizou uma operação chamada Strike, resultando na prisão de 12 indivíduos suspeitos de participar de ataques a provedores de internet no estado. As detenções ocorreram em Fortaleza e nas cidades de Caucaia, Horizonte e São Gonçalo do Amarante, onde foram cumpridos 12 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão, além da apreensão de três pistolas. Os ataques a essas empresas de internet causaram a interrupção de serviços essenciais, como visitas técnicas e a própria oferta de internet, em decorrência da violência empregada pelos criminosos. As investigações revelaram que os alvos eram empresas que se negaram a pagar uma taxa exigida por uma facção criminosa, resultando em represálias que incluíram a destruição de cabos e incêndios.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Roberto Sá, secretário de Segurança Pública do Ceará, ressaltou que os detidos possuem um histórico criminal extenso, com dois deles sendo identificados como participantes diretos dos atos violentos. Um dos suspeitos operava um serviço de internet irregular, enquanto o outro era responsável por articular os ataques e as extorsões. Os mandados de busca também foram direcionados a provedores de internet que atuam de forma irregular. O delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez, afirmou que as investigações buscarão esclarecer a relação desses provedores com a organização criminosa, visando desmantelar a rede de apoio aos criminosos.

A operação representa uma resposta contundente aos ataques sofridos pelos provedores de internet, e a polícia está determinada a continuar a busca por outros envolvidos, além de implementar medidas para sufocar financeiramente os grupos criminosos. As investigações tiveram início em fevereiro e têm como objetivo combater a violência direcionada a provedores de internet na região metropolitana de Fortaleza.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA