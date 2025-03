Chuva intensa em São Paulo causa queda de árvores e morte

Segundo a Enel, mais de 175 mil imóveis estão sem energia elétrica na Região Metropolitana de São Paulo; a CGE declarou estado de atenção para alagamentos

WILLIAN MOREIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Queda de árvore atinge carro e provoca morte de taxista



As chuvas intensas que atingem a cidade de São Paulo nesta terça-feira (12) levaram o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) a declarar estado de atenção para alagamentos. O alerta abrangeu as zonas norte, leste, oeste e central. Em momentos como esse, a recomendação é que a população busque abrigo seguro.

Segundo a Enel, mais de 175 mil imóveis estão sem energia elétrica na Região Metropolitana de São Paulo, sendo 160 mil imóveis na capital. A previsão do tempo indica que a instabilidade deve persistir nos próximos dias, com uma nova frente fria se aproximando do litoral paulista. Isso deve resultar em uma queda nas temperaturas máximas durante o fim de semana. A quinta-feira tem possibilidade de chuvas.

Taxista morre após carro ser atingido por árvore

Durante a chuva forte, uma árvore caiu no carro de um taxista, que acabou falecendo. O veículo estava na rua Senador Queiroz, no bairro da Sé, centro de São Paulo. Dentro do veículo havia mais duas pessoas, que não ficaram feridas. Em Pinheiros, na zona oeste, árvores caíram sobre carros e fiação de postes. Na Rua Artur de Azevedo, localizada na mesma zona, parte do teto de um restaurante desabou.

