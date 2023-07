Depois de tensão em reunião, Bolsonaro e Tarcísio têm encontro hoje em Brasília

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO

SP - BOLSONARO/SP/STF/ZANIN/INDICAÇÃO - POLÍTICA SP - BOLSONARO/SP/STF/ZANIN/INDICAÇÃO - POLÍTICA - O ex-presidente Jair Bolsonaro acompanha o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) em solenidade de formatura de oficiais da Polícia Militar de São Paulo, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na Água Fria, zona norte da capital paulista, nesta sexta-feira, 2 de junho de 2023. Bolsonaro evitou criticar o sucessor Luiz Inácio Lula da Silva pela indicação de Cristiano Zanin Martins para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). "Competência privativa do presidente", respondeu à imprensa.