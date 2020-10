Polícia Civil faz operação para prender foragidos no Complexo da Maré 

Entre os alvos estão os homens considerados suspeitos pela morte do menino Leônidas da Silva de Oliveira, de 12 anos, baleado na Avenida Brasil, na sexta-feira, 9

Polícia Civil do RJ/Reprodução Operação começou na madrugada desta terça-feira, 27



A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza, nesta terça-feira, 27, uma operação que visa prender foragidos da Justiça no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela assessoria de imprensa da corporação. Os agentes buscam criminosos do Comando Vermelho, principal facção do estado, envolvidos com tráfico de drogas, roubos, furtos e homicídios. Entre os alvos estão os homens considerados suspeitos pela morte do menino Leônidas da Silva de Oliveira, de 12 anos, baleado na cabeça na Avenida Brasil, na sexta-feira, 9.

A operação, que começou na madrugada desta terça-feira, por volta das 5h, conta com o apoio de mais de 100 agentes de diversas delegacias especializadas. A Polícia Civil não informou, até o momento, quantas pessoas foram presas. Mais detalhes da força-tarefa serão apresentados em uma coletiva de imprensa na Cidade da Polícia (CidPol) às 11h30.