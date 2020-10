Explosão em viatura deixa dois policiais militares feridos no Paraná

Policiais foram acionados para verificar ocorrência de perturbação de sossego no município de Ipiranga, no interior do Paraná, quando explosão ocorreu; equipes da Polícia Científica de Curitiba investigam o caso

Polícia Militar do Paraná / Divulgação Viatura explodiu após chegar em ocorrência de perturbação de sossego



Dois policiais militares da cidade de Ipiranga, no interior do Paraná, ficaram feridos na madrugada desta segunda-feira, 26, após uma explosão ocorrer dentro da viatura na qual eles estavam. A dupla, formada por um agente homem de 32 anos e uma mulher de 31, atendia um chamado no bairro do Porco Bravo sobre perturbação de sossego quando a explosão aconteceu no interior do veículo. A cidade tem pouco mais de 15 mil habitantes e uma unidade policial na qual as duas vítimas estavam lotadas. Eles foram socorridos por outra viatura e levados para a Santa Casa de Ponta Grossa. O policial de 32 anos, que está na corporação há quatro anos, deve receber alta ainda nesta segunda. A agente, que entrou na corporação em 2012, está internada em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do local. Não há informações sobre o que causou a explosão, mas uma unidade do esquadrão antibombas foi chamada até o local para periciar uma substância encontrada na viatura.

Além do esquadrão, uma equipe da inteligência da Polícia Civil foi deslocada de Curitiba até a cidade, assim como a Polícia Científica do Paraná. Não há qualquer informação sobre se a explosão foi causada por algo arremessado por terceiros dentro do veículo, por algo instalado previamente dentro do veículo ou pelo próprio carro, uma viatura do modelo Palio Weekend que ficou com teto e vidros parcialmente destruídos.