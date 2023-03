Polícia Civil prende chefe de quadrilha que aplicava golpes em idosos

Suspeito era alvo de operação deflagrada na quarta-feira, 29, quando cinco pessoas foram presas

Divulgação/Polícia Civil Documentos, celulares e joias foram apreendidos pela Polícia Civil



A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta sexta-feira, 31, um homem suspeito de liderar uma quadrilha que aplicava golpes em idosos em todo o país. Com ele, a corporação apreendeu dois veículos de luxo, relógios, joias, duas pistolas, aparelhos celulares, notebooks, máquina de cartão, passaportes e documentos falsos. De acordo com os agentes, o golpista tinha uma mandado de prisão temporária em aberto expedido pela Justiça do Distrito Federal. O crime consistia em vendas e negociações fraudulentas de títulos de clubes benefícios e turismo. Os golpistas prometiam altos ganhos com as vendas dos títulos. “Esse tipo de comercialização foi muito difundida nos anos 80 e 90, caracterizando como principais vítimas pessoas idosas”, disse a polícia. O prejuízo causado pela organização chega a R$ 20 milhões às vítimas. O suspeito era um dos alvos da “Operação Hermes”, deflagrada na quarta-feira, 29, quando cinco pessoas foram presas. A ação foi efetuada na capital carioca e em Niterói. Na ocasião, foram apreendidos celulares, computadores e documentos. A operação contou com a apoio da Polícia Civil do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) do Rio Janeiro, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) e de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE). As investigações duraram cerca de seis meses.