Chuva no fim de semana: Defesa Civil alerta para temporais no Estado de São Paulo; veja áreas afetadas

Órgão pede que população que vive em áreas de risco fique atenta a sinais de deslizamento de terra e deixe suas casas se notarem algo fora do comum

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Chuvas deverão atingir diversas regiões do Estado, incluindo o Litoral Norte e a Baixada Santista



A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para fortes chuvas que devem atingir o Estado entre esta sexta-feira, 31, e domingo, 2. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o órgão destaca que a Baixada Santista e o Litoral Norte devem receber 100 milímetros de chuva, com os municípios da baixada registrando ainda ventos com até 74 quilômetros por hora e forte ressaca, com ondas chegando aos 3,5 metros de altura. Na região do Vale do Ribeira, são esperados 80 milímetros de chuva. Por fim, a capital, Região Metropolitana e Vale do Paraíba devem registrar 60 milímetros de precipitação. A Defesa Civil pede que a população que vive em áreas de risco fique em alerta durante as chuvas e que as pessoas deixem os locais ao perceberem sinais de possível deslizamento de terra, como árvores tombadas e rachaduras em paredes. Na capital paulista, a previsão é de 90% de chances de chover no sábado, 1º, com 15 milímetros previstos. Já no domingo, São Paulo tem 40% de chances de ter chuva, com a previsão sendo de apenas 2 milímetros. Por causa da frente fria que deverá atuar no Estado durante a primeira quinzena de abril, a Defesa Civil de São Paulo adiou o fim da Operação Chuvas de Verão 2022/2023 para o dia 15 do próximo mês. A medida afeta os 177 municípios que fazem parte do Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC). Durante a operação, foram registradas 400 ocorrências, que resultaram em 98 mortes, cinco desaparecidos, 58 feridos, 20.025 desalojados e outros 3.410 desabrigados.