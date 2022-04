Polícia Civil prende quatro suspeitos em caso de estacionamentos falsos perto do Allianz Parque

Criminosos teriam usado espaço para roubar carros de luxo antes de jogo e de apresentação da banda Maroon 5 no estádio

Reprodução/Twitter @AllianzPArque Bandidos teriam usado show do Maroon 5 para enganar pessoas e praticar o furto de carros



A Polícia Civil de São Paulo (PC-SP) prendeu nesta segunda, 25, quatro suspeitos de estarem envolvidos em esquema de ‘estacionamento falso’ para roubar carros nas proximidades do Allianz Parque, na zona Oeste da capital paulista. Ainda há um foragido. Agentes do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) realizaram a investigação, que conseguiu recuperar um dos veículos. O grupo teria criado os estacionamentos em dois locais diferentes, em terrenos invadidos, e anunciado na internet, cobrando R$ 100 para guardar os carros e se fantasiado como manobristas. Enquanto os donos participavam dos eventos, a quadrilha levava os carros. Ao menos oito carros de luxo teriam sido levados, dois no dia da final do Campeonato Paulista e outros seis durante apresentação da banda Maroon 5.

“Uma pessoa compareceu pessoalmente e informou que tinha informações sobre os crimes. De posse desses dados, nós realizamos os trabalhos pertinentes de Polícia Judiciária, com aprofundamento e técnicas de investigação, e acesso aos sistemas policiais. Com isso, conseguimos identificar cinco indivíduos que atuaram diretamente nos dois eventos criminosos”, explicou o delegado titular da 3º Delegacia de Proteção à Pessoa, Rodrigo Corrêa Baptista. Agora, a investigação prosseguirá com os depoimentos dos quatro detidos, para verificar a participação de mais pessoas e tentar localizar os carros que continuam sumidos. A polícia indicou que as pessoas busquem o CNPJ e verifiquem a estrutura do local em que o carro ficará para evitar se tornar vítima deste tipo de crime.