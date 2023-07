Polícia Civil prende suspeito de ser um dos principais traficantes da Cracolândia

Homem tinha 10 passagens pela polícia por crimes de furto, roubo, estelionato, receptação e tráfico

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O suspeito alugava um apartamento na região para armazenar e distribuir entorpecentes



A Polícia Civil, por meio da 3º DP, localizada no bairro dos Campos Elíseos, prendeu nesta quarta-feira, 26, um suspeito que é considerado um dos principais fornecedores de crack para a região central de São Paulo. Ele foi detido com 1,5 kg da droga e R$12 mil na Rua dos Andradas, no bairro República, também no centro. “Hoje eu julgo que é a prisão mais importante da área do centro de São Paulo porque esse suspeito era um dos principais abastecedores do tráfico de entorpecentes na região da Cracolândia. A prisão não tem relevância pela quantidade de drogas apreendidas, mas sobre o processo de desarticulação do crime organizado”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite. A prisão foi realizada pela investigação da unidade policial que solicitou o mandado de prisão temporária à Justiça, deferido por 30 dias.

O rapaz alugava um apartamento na região em nome de uma mulher para armazenar e distribuir os entorpecentes. Ele ia semanalmente ao litoral paulista para comprar e preparar a droga, depois a trazia para vender no centro da capital. Ele tinha 10 passagens pela polícia pelos crimes de furto, roubo, estelionato, receptação e tráfico. “Existe uma força-tarefa acontecendo na região central de São Paulo. Não são simples operações que estão acontecendo ao acaso. É um trabalho de investigação e de inteligência”, complementa Derrite.

O flagrante de hoje faz parte das ações realizadas na região central, como a Downtown, em junho, com 13 presos por tráfico de drogas, sendo dois considerados líderes do tráfico na região; e a realizada no último sábado, 22, com 18 detidos.