Polícia Civil prende suspeito responsável por plantação de maconha com quilo avaliado em R$ 50 mil

Polícia Civil apreendeu um total de 222 plantas e 17 sacos da droga prontos para serem utilizados; homem responderá por tráfico de drogas

Divulgação/Polícia Civil Onze vasos com mudas grandes foram recolhidos pelos policiais



Um homem foi preso suspeito de ser responsável por uma plantação de maconha transgênica na mnahã desta quarta-feira, 28, em Itu, interior de São Paulo. O quilo da planta é avaliado em R$ 50 mil. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), as informações apontavam para um esquema de cultivo de maconha. Os policiais cercaram um imóvel ao sentirem o cheiro da droga e ao ouvirem sons de equipamentos elétricos. O aparato de cultivo estava instalado em um galpão nos fundos da casa principal. De acordo com a SSP, os policiais encontraram a plantação com iluminação por luzes, refletores de “alumínio” e ventiladores. Segundo a polícia, foram recolhidos 11 vasos com mudas grandes de maconha prontas para colheita, 50 vasos com mudas pequenas, três caxias plásticas com 161 mudas para plantio em vasos e material para semear novas plantas. No total, 222 plantas foram apreendidas. Além disso, a polícia apreendeu 17 sacos da droga prontos para serem utilizados. O homem foi preso e responderá por tráfico de drogas.