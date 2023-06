Em São Paulo, Praça da Sé sofre com abandono e onda de furtos e roubos

Prefeitura diz que fez um ‘processo de limpeza’ na área para dar mais acomodações aos moradores de rua e combater a violência

Reprodução/Jovem Pan News Praça da Sé sofre com abandono e onda de furtos e roubos



A Praça da Sé, localizada no Centro de São Paulo, sofre com abandono e onda de furtos e roubos. Recentemente, a Prefeitura disse que fez um “processo de limpeza” na área para dar mais acomodações aos moradores de rua e combater a violência, inclusive, com a Guarda Civil Metropolitana. No entanto, a maioria dos moradores de rua migraram para ruas do entorno. No Viaduto Santa Ifigênia, no Largo do Paissandú, além da Rua Conselheiro Nébias e a Cracolândia, é possível encontrar usuários de drogas em situação insalubre. O funcionário de um estacionamento na Rua Conselheiro Neves, que não quis se identificar, disse que o número de clientes caiu pela metade devido a situação da via. “Perdemos cerca de 150 clientes. Antes, dava 300 carros por dia”, comentou. Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social informou que, entre janeiro e 26 de junho, os orientadores socioeducativos dos serviços especializados de abordagem fizeram mais de 29 mil atendimentos na região central. Deste total de abordagens, em 11.161 oportunidades foram feitas orientações e em 18 mil casos foram feitos encaminhamentos para os serviços de acolhimento, convivência e saúde. A Subprefeitura Sé disse que realiza ações de zeladoria urbana diariamente em toda a região. O Executivo também ressaltou que os profissionais passam por treinamentos rotineiros e são pré-selecionados antes de qualquer iniciativa.

*Com informações do repórter Luiz Guerra.