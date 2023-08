Polícia Civil realiza perícia no Morro do Dendê para apurar morte de menina Eloáh

Polícia faz perícia para apurar caso da morte da menina Eloáh no morro do Dendê, Ilha do Governador.

Cinco dias após a morte da menina Eloáh Passos , de 5 anos, membros da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizaram, nesta quinta-feira, 17, perícia no Morro do Dendê , comunidade localizada na Ilha do Governador , zona norte da capital fluminense. Durante uma operação policial, a menina foi atingida por um projétil enquanto estava dentro de sua casa, que fica na favela. Os fragmentos da bala encontrados no corpo da vítima e as armas dos policiais militares foram enviados para análise. Estes dados serão comparados, com a finalidade de esclarecer de onde partiu o disparo que atingiu a criança. Segundo a Policia Civil , “outras diligências seguem para esclarecer os fatos”.