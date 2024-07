Polícia Civil realiza segunda fase de operação contra tráfico de drogas; 9 são presos

Até o momento, nove pessoas foram presas. A operação ocorre no Rio de Janeiro e também nos estados do Amazonas, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, onde há o apoio das polícias civis destes estados

Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) realizam, nesta terça-feira (09), a segunda fase da “Operação Rota do Rio”. O objetivo é desarticular uma das principais organizações criminosas atuantes no tráfico ilícito de drogas e na lavagem de capitais. Até o momento, nove pessoas foram presas. A operação ocorre no Rio de Janeiro, especificamente em Belford Roxo, e também nos estados do Amazonas, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, onde há o apoio das polícias civis destes estados. Devido à concentração de alvos no Norte do país, uma equipe especializada da DCOC-LD foi deslocada para Manaus. Ao todo, são cumpridos 26 mandados de prisão. Também está previsto o sequestro de bens e valores relacionados aos investigados, como medida para enfraquecer financeiramente o grupo.

A ação ocorre após extensas investigações que analisaram transações que se estenderam de 2017 a 2022, e revelaram uma estrutura criminosa complexa, caracterizada por uma divisão sofisticada de tarefas para a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. O esquema criminoso envolvia depósitos bancários em contas de pessoas jurídicas, localizadas principalmente em regiões de fronteira do Amazonas, com o objetivo de ocultar a origem ilícita dos valores.

