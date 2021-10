Polícia Civil tira do ar sites falsos de leilão do Detran de São Paulo

Operação foi realizada nesta quinta-feira em cidades da região metropolitana; mais de 20 vítimas já foram identificadas e o prejuízo estimado é de R$ 2 milhões

Tânia Rêgo/Agência Brasil Criminosos repassavam o dinheiro das fraudes para contas de terceiros e laranjas



A Polícia Civil de São Paulo retirou do ar sete sites falsos que utilizavam o nome do Detran-SP para leilões de veículos. A operação foi realizada nesta quinta-feira, 28, e contou com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Mauá, na região metropolitana. Celulares e notebooks também foram apreendidos na ação. Ao todo, mais de 20 vítimas foram identificadas no Estado, o que representa um prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões aos cidadãos. Os suspeitos distribuíam os valores dos carros em diversas contas de terceiros e laranjas.

De acordo com o delegado Rafael Guerreiro Galvão, responsável pela operação, a ação encerrou a atividade criminosa e foi importante para subsidiar outros procedimentos criminais correlatos. Após a operação, o diretor-presidente do Detran.SP, Neto Mascellani, disse que reforça a recomendação de que sejam feitas denúncias sobre indícios de fraude. “Sempre reforçamos a recomendação para que o cidadão denuncie qualquer indício de fraude ou irregularidade. Para leilões do Detran.SP, é muito importante que a pessoa sempre olhe o site oficial do departamento para ter certeza se o leiloeiro realmente é credenciado”, afirmou.