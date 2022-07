Polícia cumpre mandado de busca e apreensão contra homem que fingia ser PM para enganar mulheres

Na operação, foram apreendidos uma pistola de pressão, algema e distintivos falsos

A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão, nesta quinta-feira, 14, em dois endereços de Samuel Carlos da Silva Batista, de 30 anos, suspeito de fingir ser policial militar para conquistar mulheres e roubar o dinheiro delas. Na operação, foram apreendidos uma pistola de pressão, algema e distintivos com brasão da República falsos, além de um punhal, coldres e uniformes semelhantes aos usados pela corporação. À polícia, as vítimas disseram que o “Fake Don Juan”, como era conhecido, estava sempre armado e enviava áudios e imagens por celular nos quais afirmava atuar na Polícia Militar (PM). Contudo, o nome do suspeito não foi encontrado em nenhuma corporação.

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e a 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia Norte, investigam o caso. De acordo com as vítimas, o suspeito saia com diferentes mulheres ao mesmo tempo e até mesmo fazia surpresas românticas. Além disso, quando criava intimidade suficiente com elas, Samuel pedia dinheiro emprestado e não devolvia. Uma das vítimas chegou a emprestar R$ 26 mil e, até o momento, não recebeu a quantia de volta. A mulher desconfiou da atitude do suspeito e descobriu que ele também tinha outros “relacionamentos”. Inclusive, ela entrou em contato com algumas delas e, juntas, descobriram que caíram em um golpe de estelionato. Além disso, ao procurarem a polícia, as vítimas também foram informadas de que o nome do suspeito não fazia parte de nenhuma corporação. A Jovem Pan não localizou Samuel Carlos da Silva Batista